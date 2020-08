Rennes : Camavinga peut compter sur Nzonzi pour jouer les grands frères

Eduardo Camavinga n'en finit plus d'épater les observateurs. Révélation de la saison passée en Ligue 1, le jeune milieu de terrain crève l'écran dès ses premières sorties lors de cet exercice 2020-21. Samedi, contre Montpellier (2-1), c'est lui qui a inscrit un but décisif sur un rush exceptionnel conclu avec une facilité déconcertante. Un petit bijou venant clore en beauté une semaine spéciale pour lui, puisque le Rennais a été convoqué pour la première fois en équipe de France A.

Nzonzi sera là pour le couver chez les Bleus

Chez les Bleus, Camavinga pourra compter sur son coéquipier à Rennes, le champion du monde Steven Nzonzi, pour l'aider dans son intégration. "Je pense que c’est bien aussi pour lui que je sois là, a expliqué Nzonzi devant la presse ce samedi. On sera deux à représenter Rennes. C’est une bonne chose. C’est sa première, ça va être bien d’être là aussi pour lui. La rentrée qu’il fait à Lille était très intéressante. Là, il fait tout le match, qui n’est pas facile. C’est un très bon joueur, appliqué, qui est à l’écoute aussi. On peut voir aussi qu’il est très costaud pour son jeune âge. Il a déjà un gabarit et une puissance qui sont très intéressants pour la suite."