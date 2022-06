Ils incarnent l'avenir du football français dans un secteur clé : Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni font partie des milieux de terrain les plus prometteurs de la planète. Et les deux prospects pourraient être réunis à partir de la saison prochaine puisque le Monégasque est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Ce qui signifierait que la Maison Blanche a devancé le Paris Saint-Germain et Liverpool sur ce dossier.

Camavinga attend Tchouaméni

Interrogé sur cette hypothèse, Eduardo Camavinga ne cache pas son enthousiasme. "Ça fait plaisir, c'est clair !, s'est exclamé l'ancien Rennais dans des propos accordés à L’Équipe. C'est un joueur que j'ai déjà côtoyé en sélection. J'espère qu'il viendra, je ne sais pas encore exactement ce qu'il en est, mais j'ai déjà parlé avec lui. On verra ce qu'il se passe dans les jours à venir."



Par ailleurs, l'ancien Rennais n'a pas caché sa fierté après son premier sacre européen. "C'est un début. J'ai envie de remporter le maximum de titres. J'ai envie d'en gagner plus, il y a aussi d'autres compétitions, je ne veux pas rester sur mes acquis. Des Ligues de champions, je veux en gagner plusieurs oui, cinq comme Karim (Benzema) ! Je ne veux pas rester sur ce fait accompli. Mais je suis déjà très satisfait d'être bien entré dans les matches de cette compétition et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice."