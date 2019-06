Réaction gagnante des Bleus en Andorre

Trois jours après avoir été largement dominée en Turquie (2-0), l'équipe de France était attendue au tournant ce mardi soir, au moment de rendre visite à la principauté d'Andorre pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Hugo Lloris et ses partenaires y ont fait preuve de bien plus de sérieux, et ont triomphé avec maîtrise (0-4).

Pour les premières capes de Léo Dubois et Clément Lenglet, Kylian Mbappé a rapidement débloqué la situation (11e), avant les premiers buts respectifs, en faveur des champions du monde, de Wissam Ben Yedder (30e), Florian Thauvin (45e+1) et Kurt Zouma (60e). Les Bleus virent donc en tête du groupe H avant les vacances, à égalité de points avec la Turquie et l'Islande. Rendez-vous est pris le 7 septembre prochain avec l'Albanie, au Stade de France, pour la suite de cette campagne de qualification, puis trois jours plus tard, toujours dans l'enceinte dyonisienne, face à ces mêmes Andorrans.