Mathias Pogba se trouve dans de sales draps. À mesure que l’enquête de la police avance, rôle actif de l’ainé des frères Pogba dans l’extorsion qu’a subie le joueur de la Juventus devient de plus en plus évident. Et il ne se serait pas contenté uniquement de faire pression sur Paul. Même Rafaela Pimenta, l’agent de la star française, a eu droit à des menaces de sa part.

Selon ce que rapporte Le Parisien dans son édition du jour, Mathias Pogba a fait pression sur l’avocate brésilienne afin que celle-ci persuade Paul Pogba de payer les racketteurs. Les faits remontent à l’été dernier. L’ancien attaquant de Tours aurait même été particulièrement insistant et offensif, avec une dizaine de messages envoyés à Pimenta.

Mathias Pogba présenté devant un juge ce samedi

Pimenta, qui considère Paul Pogba comme son fils, a porté plainte contre Mathias pour « extorsion en bande organisée ». Et elle n’a pas attendu que cette affaire éclate publiquement pour le faire. La plainte en question a été versée à l’enquête et cela a été confirmé par le parquet de Paris. Le 2 septembre dernier, une information judiciaire a été ensuite ouverte pour « extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs ».

Mathias Pogba est actuellement retenu par la police. Ce samedi, et en compagnie des quatre autres suspects, il sera traduit devant un juge. Il sera alors décidé de son incarcération ou pas en attente d’un possible procès.