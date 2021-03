Gardiens

Aucun mouvement n'est imaginé à l'horizon. Le capitaine Hugo Lloris (Tottenham) est plus que jamais l'indéboulonnable n°1 devant Steve Mandanda (OM) et Mike Maignan (LOSC), qui pourrait briguer la place de n°2 mais ce changement sera difficile à déceler. Derrière, Alphonse Areola (Fulham) ou Benjamin Lecomte (Monaco) semblent toujours trop loin, Benoît Costil (Bordeaux) devrait être confirmé en n°4 si besoin.

Défenseurs

Pas certain que Jules Koundé (Séville) soit très heureux d'être maintenu en tant que cadre des Espoirs pour la phase de groupes de l'Euro, la semaine prochaine... Puisque le deuxième message, sans doute le plus important à ses yeux, est très clair : il ne sera toujours pas retenu en A. Ce qui devrait confirmer les statuts de Clément Lenglet (Barça) et Kurt Zouma (Chelsea) en charnière, Dayot Upamecano (Leipzig) étant très incertain et Samuel Umtiti (Barça) en retrait. Et pourquoi pas Aymeric Laporte (Man City), enfin ?



Sur les côtés, Theo Hernandez (AC Milan) ou Ferland Mendy (Real Madrid) seront-ils récompensés du fait d'être titulaires et en grande forme parmi deux des plus grands clubs européens ? A droite, Nordi Mukiele (Leipzig) pourrait avoir à nouveau sa chance.

Milieux



De la même façon que pour Koundé, Houssem Aouar (OL) et Eduardo Camavinga (Rennes) ont dû prendre un petit coup sur la tête en apprenant leur sélection en Espoirs lundi. Tanguy Ndombele (Tottenham) a un coup à jouer, surtout avec la malheureuse blessure de Tolisso à pallier. Mais son coéquipier Moussa Sissoko (Tottenham), historique couteau suisse de Didier Deschamps, ou Steven Nzonzi (Rennes) peuvent encore lui barrer la route. Christopher Nkunku (Leipzig) espère forcément un signe, de même que le champion du monde Thomas Lemar (Atlético).

Attaquants

Au vu de la magnifique saison de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder a inévitablement un coup à jouer en vue de l'Euro. Si la sélection d'Olivier Giroud (Chelsea) ne se discute évidemment plus, c'est plus sur les profils d'agitateurs que les projecteurs seront braqués. Ousmane Dembélé, de retour en grâce au Barça, doit logiquement être repris en considération, d'autant qu'Anthony Martial (Man Utd) peut être indisponible.



Difficile d'y croire malgré tout pour Alexandre Lacazette (Arsenal) ou Alassane Plea (Mönchengladbach), à l'inverse de Nabil Fekir (Bétis) ou Marcus Thuram (Mönchengladbach) qui restent forcément plus proches. A l'OM, Dimitri Payet ou Florian Thauvin partent de plus en plus loin.