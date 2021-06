Quels enjeux pour France- Bulgarie ?

Une semaine jour pour jour avant leurs débuts dans l’Euro, contre l’Allemagne à Munich, les Bleus vont accueillir mardi soir au Stade de France la Bulgarie, pour leur deuxième et dernier match de préparation. Mercredi, ils ont facilement dominé à Nice des Gallois rapidement réduits à dix (3-0), lors d’une rencontre qui marquait le grand retour de Karim Benzema en équipe de France, après plus de cinq ans et demi d’absence. Un Benzema intéressant mais malheureux, lui qui a manqué un penalty et aussi frappé sur le poteau avant le troisième but français.



Et l’un des enjeux de ce match amical face à des Bulgares qui, contrairement aux Gallois, ne sont pas qualifiés pour la compétition continentale, sera de poursuivre l’intégration de l’attaquant madrilène dans le collectif tricolore, et de parfaire sa relation, déjà prometteuse, avec ses deux compères au sein de cette attaque de rêve, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps devrait d’ailleurs reconduire d’entrée ce trio mardi à Saint-Denis. D’après L’Equipe, le sélectionneur des champions du monde ne devrait procéder qu’à un seul changement dans le onze de départ par rapport à celui aligné à l’Allianz Riviera.

Tolisso maintenu

Un changement dicté par le coup à la cheville reçu par Adrien Rabiot, qui devrait être préservé. Absent contre le pays de Galles, comme ses deux coéquipiers de Chelsea Olivier Giroud et Kurt Zouma, N’Golo Kanté va retrouver sa place de titulaire et évoluera en sentinelle, alors que Corentin Tolisso évoluera plus haut, à gauche, Paul Pogba étant aligné de l’autre côté. Et alors qu’une incertitude planait autour de Lucas Hernandez, touché à un genou mercredi dernier, le défenseur munichois devrait bien débuter sur le flanc gauche.De l’autre côté, malgré l’excellente rentrée de Jules Koundé, qui semble déjà être passé devant Léo Dubois, pour sa première sélection face aux Gallois, Benjamin Pavard doit à nouveau débuter, alors que Raphaël Varane et Presnel Kimpembe formeront, devant le capitaine Hugo Lloris, la charnière centrale de cette équipe pas loin d’être type. Et qui va avoir l’occasion d’effectuer les derniers réglages avant cet Euro où elle est particulièrement attendue. A noter que Kingsley Coman, comme son ancien partenaire parisien Rabiot, ne s’est pas non plus entraîné avec le groupe après une alerte musculaire, et ne devrait pas prendre part à cet ultime test.