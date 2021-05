Quels Bleus pour l'Euro ?

Gardiens



Hugo Lloris sera bien évidemment le gardien numéro 1 de l'équipe de France pour l'Euro. Le capitaine des Bleus devrait être épaulé par Steve Mandanda et Mike Maignan comme c'était le cas lors du dernier rassemblement, en mars dernier. Si Didier Deschamps profite de l'élargissement de la sélection à 26 joueurs pour prendre un quatrième gardien, c'est Alphonse Areola qui devrait être du voyage.





Défenseurs

Revenu à une défense à quatre après avoir expérimenté un système à trois derrière, Didier Deschamps devrait miser sur la charnière Presnel Kimpembe - Raphaël Varane. Kurt Zouma et Clément Lenglet devraient être retenus pour jouer les doublures alors que Dayot Upamecano, qui avait perdu sa place, peut espérer revenir grâce à l'élargissement du groupe France. A moins que Jules Koundé en profite pour jouer les surprises après son excellente saison sévillane. Sur les côtés, les places semblent être déjà prises par Lucas Hernandez et Ferland Mendy à gauche, et Lucas Digne et Benjamin Pavard à droite. Si Didier Deschamps veut apporter du sang-neuf à ce niveau-là, Théo Hernandez d'un côté, et Léo Dubois voire Djibril Sidibé de l'autre pourraient être sollicités. Le Milanais et le Monégasque ont été brillants cette saison mais ce n'est pas sûr que ça suffise pour bousculer les certitudes du sélectionneur.



Milieux de terrain



Au milieu de terrain, la paire Paul Pogba - N'Golo Kanté est assurée de débuter. Ensemble, ils sont invincibles avec les Bleus. En brillant avec Manchester United et Chelsea depuis plusieurs semaines, ils confirment qu'ils seront les cadres du milieu de terrain tricolore pour l'Euro. Même si la Juventus est moins en réussite, Adrien Rabiot s'est aussi affirmé comme un élément essentiel du dispositif de Didier Deschamps. De son côté, Tanguy Ndombélé semble avoir pris le dessus sur les Rennais Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi pour densifier l'entre-jeu et accompagner l'inamovible Moussa Sissoko en sortie de banc.

Remis de sa blessure à la cuisse gauche, Corentin Tolisso pourrait être du voyage s'il arrive à jouer avec le Bayern Munich d'ici-là. Dans un registre plus offensif, Thomas Lemar pourrait profiter de ses très bonnes prestations internationales du mois de mars pour participer à l'Euro, à moins que sa blessure du week-end ne l'en empêche. Un autre joueur de Liga pourrait le suppléer : Nabil Fekir. Jordan Veretout, Christopher Nkunku et Houssem Aouar semblent partir de trop loin pour représenter la France cet été mais avec le passage à une liste à 26, une surprise n'est pas à exclure.



Attaquants

Dans le très dense secteur offensif français, il y aura des déçus. Si Didier Deschamps décide de reconduire la même attaque qu'à la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud devraient être plébiscités. Même si ce dernier n'a plus été titulaire en Premier League avec Chelsea depuis la fin du mois de février, sa place semble incontestable chez les Bleus. Pour les accompagner, Ousmane Dembélé et Wissam Ben Yedder sont presque certains d'être là.

Kingsley Coman ne devrait pas être loin, surtout si Anthony Martial n'est pas remis de sa blessure à un genou à temps. Pour compléter la liste, Marcus Thuram ou la surprise Amine Gouiri pourraient être appelés à moins que Didier Deschamps ne réintègre Karim Benzema. Pour se décider, le sélectionneur tricolore n'a plus qu'une semaine...