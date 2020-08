Quels Bleus pour lancer la Ligue des Nations ?

C'est donc le 27 août que Didier Deschamps va dévoiler sa première sélection de l'année 2020. A mi-distance entre la dernière rencontre de l'équipe de France et le début de l'Euro, la fenêtre internationale de septembre a des enjeux bien plus importants qu'un bon départ en Ligue des Nations. Malheureusement, il sera difficile de l'aborder avec sérénité. Pour dresser une liste de 23 joueurs, le sélectionneur français va devoir redoubler d'imagination. Et espérer protéger ses joueurs du Covid-19. Dans le groupe qui sera retenu, les états de forme pourraient être très hétérogènes entre des joueurs qui viennent de terminer la saison avec un Final 8 de la Ligue des Champions et ceux qui ont repris avec le début de la saison de Ligue 1. Des surprises sont donc à prévoir ce jeudi en début d'après-midi quand DD va prendre la parole.

Une sélection sans Parisiens, ni Munichois ?



Didier Deschamps pourrait être prendre une décision difficile en se privant des finalistes de la Ligue des Champions. Les joueurs du PSG ont eu le droit à quelques jours de vacances et les internationaux allemands du Bayern n'ont pas été sélectionnés par Joachim Löw. Le sélectionneur français va-t-il en faire de même ? Si oui, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa chez les champions de France, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez et Michael Cuisance chez leurs homologues d'outre-Rhin seraient concernés par une telle mesure. Un choix fort qui pourrait libérer des places pour des débutants.

Aouar et Upamecano enfin sélectionnés ?



Deux jeunes joueurs français se sont particulièrement illustrés durant le Final 8 de la Ligue des Champions et pourraient en profiter pour goûter aux honneurs de la sélection. Dayot Upamecano, excellent dans la défense de Leipzig, et Houssem Aouar, brillant dans l'entre-jeu lyonnais, pourraient enfin franchir la porte de la sélection A. Jusque-là, ils ont été coéquipiers chez les espoirs. Double-buteur contre Manchester City, Moussa Dembélé pourrait aussi avoir une carte à jouer tout comme Aymeric Laporte, déjà appelé mais jamais sélectionné. D'autres éléments pourraient être en embuscade pour un premier séjour à Clairefontaine : Eduardo Camavinga, Théo Hernandez, Nordi Mukiele, Christopher Nkunku, ...

Des retours à prévoir ?

La coupure du printemps a fait du bien à certains joueurs qui sont revenus de blessure ou à leur meilleur niveau. Si Olivier Giroud n'a jamais quitté le groupe France, il a retrouvé de la légitimité avec ses dernières apparitions en club.Revenus de blessure, Paul Pogba et Florian Thauvin pourraient être sollicités pour retrouver du rythme et des repères dans cette année de grande échéance internationale. Ils ont été champions du Monde et s'ils sont correctement remis, ils peuvent apporter un vrai plus à l'effectif français. De bon augure pour assurer une continuité malgré le contexte difficile.