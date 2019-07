Quand Deschamps revit le 15 juillet 2018

"J’étais d’une grande tranquillité. Il y avait cette conviction profonde qui ne m’a pas lâché, qui est en moi, et qui m’apportait cette sérénité totale." Ainsi Didier Deschamps se remémore-t-il son premier souvenir du 15 juillet 2018 – jour de la finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et la Croatie. La traditionnelle séance vidéo tactique, la climatisation qui fait un boucan de tous les diables lors de la causerie d’avant-match – "s’il y a un jour où ça ne doit pas arriver, c’est bien celui-là", s’amuse-t-il – et le trajet en bus jusqu’au stade Loujniki de Moscou, le sélectionneur national se souvient de cette journée dans le moindre détail.

"Les joueurs ont fait une première mi-temps moyenne, mais on a le grand bonheur de mener à la pause, de mener 2-1 en n’ayant pas fait une grande mi-temps, souffle le stratège bayonnais dans un documentaire publié en ce jour anniversaire par la FFF. On est un peu avec le frein à main, donc c’est important de dire à la mi-temps: ‘ok, on a le score mais il faut qu’on fasse plus’. Et la deuxième période a été plus en adéquation avec ce qu’on a l’habitude de faire." Comme par miracle. "Il fallait qu’on relâche, il fallait lâcher les chevaux... On est entré en seconde période et là, la cavalerie est partie ! A chaque fois pour être d’une efficacité chirurgicale et mener 4-1, poursuit Deschamps. Il y a plus de volume, plus d’intentions… Et puis il y a ce but qu’on prend, 4-2, qui nous refroidit. Ça arrive à Hugo, qui a fait une Coupe du monde de très très haut niveau. Il a une perception sur cette finale qui n’est pas bonne. Et ça nous a refroidis."

"Il n’y a rien au-dessus de ça"

Pour le meilleur à l’arrivée puisque cette équipe de France aura parfaitement su jauger son effort et son audace dans ce Mondial. "L’équipe a été comme ça sur cette coupe du monde. A être trop bas, trop amenée à défendre. Mais l’équipe se sentait forte, les joueurs se sentaient forts comme ça. Et on l’a été", claironne le chef d’orchestre tricolore, qui n’a qu’un regret sur cette finale: avoir rappelé N’Golo Kanté sur le banc dès l’heure de jeu. "Je le vois en difficulté à la mi-temps. Je sais qu’on peut se retrouver en deuxième période mais bon. Au bout d'un quart d'heure, à la 60e, je fais le changement parce qu'il n'y est pas. Ça me fait mal au coeur de le sortir, mais je dois le faire."

La consécration, alors, n’est plus très loin. "Là, c’est quelque chose. On est des privilégiés, c’est un bonheur profond, c’est une sensation fabuleuse, jubile encore à ce jour Didier Deschamps. Etre champion du monde avec son équipe, avec ce maillot bleu blanc rouge, c’est quelque chose qui dépasse tout, je n’ai pas de mots pour le décrire. C’est la victoire de la France mais pour en arriver là, il y a beaucoup de personnes qui m’ont accordé leur confiance et nous ont mis dans les meilleures conditions. […] J’ai dit aux joueurs qu’ils ne seraient plus les mêmes à partir de ce soir. Non pas parce qu’ils allaient changer, mais parce que dans le regard des autres, ils étaient désormais champions du monde. […] Il faudrait suspendre le temps dans ces moments-là. On est sur le toit du monde, il n’y a rien au-dessus de ça. On peut faire aussi bien mais on ne peut pas faire mieux."