Quand Deschamps officialise le transfert de Mendy au Real

Didier Deschamps faisait face à la presse ce lundi dans la perspective du match des éliminatoires de l’Euro 2020 entre l’équipe de France et Andorre. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus d’évoquer la progression de Ferland Mendy.

"Les initiatives offensives font partie du jeu de Ferland. Il a de belles capacités athlétiques et techniques, il a les deux pieds, ce qui lui permet de jouer des deux côtés. Et quand il a eu du temps de jeu avec nous, il a toujours été performant. Il connaît une progression constante, même si elle peut paraître atypique", note le technicien bayonnais.

Par atypique, Didier Deschamps entend "fulgurante", lui qui considère d’ores et déjà acquis le transfert du latéral lyonnais au Real Madrid. "Il était en Ligue 2 il n’y a pas si longtemps que ça et il se retrouve au Real…" Selon le quotidien espagnol AS, Ferland Mendy devrait se rendre à Madrid ce mercredi afin de satisfaire à la traditionnelle visite médicale. Pour un deal qui devrait rapporter 48 millions d’euros à l’OL – hors bonus.