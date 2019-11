Qualifs Euro 2021 (F) : Les Bleues en collent six à la Serbie

Asseyi pour rendre la fête plus belle

La fête à Bordeaux. L’équipe de France féminine n’a pas fait de détail ce samedi contre la Serbie en match de qualification pour l’Euro 2021 (6-0) dans un Matmut Atlantique bien rempli (21 211 spectateurs). Amel Majri a notamment inscrit le premier triplé de sa carrière internationale pour porter les Bleues vers une victoire sans appel. Les joueuses de Corinne Diacre, qui devaient faire face à de nombreux forfaits (Eugénie Le Sommer et Amandine Henry notamment) grimpent ainsi à la 2eme place du groupe G. Elles comptent trois points de retard et un match en moins par rapport à l’Autriche, qui a gagné ses trois premières rencontres.Une série au cours de laquelle elles n’ont encaissé que… trois buts ! Sarah Bouhaddi a encore gardé sa cage inviolée ce samedi, même si elle a dû s’employer ace à Milica Stankovic (31eme).Après une première occasion pour Grace Geyoro (4eme), Majri a rapidement trouvé la faille en reprenant un centre de Delphine Cascarino (1-0, 7eme). L’ailière lyonnaise a enchaîné cinq minutes plus tard, sur un nouveau service de sa partenaire en club (2-0, 12eme). Geyoro a ensuite inscrit le but de la soirée d’une belle volée qui a nettoyé la lucarne du but serbe (3-0, 31eme). Les Bleues ont continué d’appuyer au retour des vestiaires, malgré leurs trois buts d’avance.. Au coup-franc sur la réalisation de l’attaquante parisienne, Majri s’est ensuite offert son triplé en opportuniste (5-0, 63eme). C’est enfin la locale de l’étape, Viviane Asseyi, formée à Bordeaux et toujours au club, qui a bouclé la boucle comme il se devait (6-0, 93eme). Histoire que la communion soit totale pour les Bleues, qui ferment le chapitre de l’année 2019, frustrante à cause du Mondial, de la meilleure manière possible.