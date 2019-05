Pourquoi Pjanic a dit non aux Bleus

Avant de rejoindre la Serie A, et l’AS Roma, en 2011, Miralem Pjanic, né en Bosnie et élevé au Luxembourg, a fait ses classes en France, lui qui s’était engagé avec le FC Metz à l’âge de 14 ans.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, l’international bosnien (86 sélections) a révélé qu’il aurait pu évoluer sous les couleurs de l’équipe de France.

"Au niveau du football, ça aurait été mieux de choisir de jouer pour la France, avoue le joueur de la Juventus. Mais la Bosnie était mon rêve. Alors, à 18 ans, j'ai dit non au sélectionneur français, Raymond Domenech. Je suis tombé amoureux de la Bosnie grâce à la passion du peuple et j’ai décidé que je voulais l’emmener le plus haut possible."