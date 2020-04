Pourquoi Didier Deschamps aime tant Moussa Sissoko ?

Quatre ans après un Euro 2016 de haute-volée, Moussa Sissoko n'a plus la même cote de popularité. La faute à son absence à la Coupe du Monde 2018 notamment. Mais son importance dans le groupe bleu n'a pas diminué. Depuis le rendez-vous russe, il n'a manqué que deux des huit rassemblements internationaux. Lors du dernier match des Bleus, le natif du Blanc-Mesnil a été titulaire. C'était en novembre 2019 en Albanie. Une preuve de plus que malgré le temps, son statut d'indispensable à l'équipe de France est réel.

Mais pourquoi donc Didier Deschamps apprécie autant le profil de l'ancien Toulousain ? Tout d'abord parce qu'il n'a jamais déçu. En 2016, Moussa Sissoko avait été le meilleur joueur français d'une finale perdue contre le Portugal. Un titre honorifique quasiment embarrassant qui prouve la régularité du milieu de terrain avec le maillot bleu. Sa polyvalence a fait de lui un homme à tout faire dans le groupe de Didier Deschamps. Le type de profil particulièrement intéressant lors de la phase finale d'un tournoi international.

🇫🇷 Équipe de France

🌟 Les in10pensables de Deschamps : Moussa Sissoko

Ces derniers mois, il avait pu profiter des nombreux forfaits sur blessure pour tenir les murs de la Maison France. Le joueur de Tottenham a désormais dépassé le cap des 60 sélections. 59 d'entre elles ont eu lieu avec Didier Deschamps ce qui en fait le troisième milieu de terrain le plus utilisé en équipe de France depuis la nomination de DD. Son statut d'international, Moussa Sissoko se l'est taillé à force d'efforts fournis sur la durée.

Son dévouement pour le collectif a été un facteur important pour taper dans l’œil du sélectionneur. On sait à quel point les joueurs de devoir sont appréciés par Deschamps et sa logique de groupe. Une politique favorable à un Moussa Sissoko qui s'est accroché à son strapontin international même quand sa situation personnelle était délicate en club. C'est pour cette raison qu'il a manqué le Mondial russe. Mais depuis, le Franco-Malien a prouvé sa force de caractère en s'imposant dans l'entre-jeu de Tottenham, le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Un accomplissement de taille quand on se rappelle à quel point ses débuts ont été difficiles dans le nord de Londres.

Moussa Sissoko a été incontournable à Tottenham cette saison

La pente ascendante sur laquelle il se trouve, même à 30 ans, à de quoi justifier sa présence récurrente à Clairefontaine. Cette saison, avant une blessure au genou, Moussa Sissoko n'avait manqué qu'un match de Premier League et c'était à cause d'une suspension. La preuve d'une régularité retrouvée dans un contexte peu évident où José Mourinho a succédé à Mauricio Pochettino. Grâce à ses récentes performances, Moussa Sissoko a pu prolonger son contrat avec Tottenham et stabiliser un peu plus son avenir.

Un atout de taille dans une période très incertaine pour le football professionnel mondial. Quand les sélections nationales vont retrouver le chemin des pelouses, Moussa Sissoko pourrait donc bien être appelé ou au moins se mêler à la course aux 23 places du groupe France. Et pourquoi pas aller jusqu'au prochain Euro pour se rappeler au bon souvenir de l'édition 2016.