Pour Mbappé, le meilleur Français c’est Benzema

Kylian Mbappé a reçu le prix du meilleur joueur français de l’année, décerné par France Football. Il a été élu par ceux qui l’ont précédé au palmarès de cette récompense. Ayant été lui-même déjà sacré une fois par le passé (en 2018), l’attaquant français a aussi participé au vote. Et son choix s’est porté vers Karim Benzema. Le natif de Bondy a beaucoup d’estime pour l’avant-centre du Real Madrid et il l’a démontré en le mettant en tête de son Top 5. Primé en 2011, en 2012 et en 2014, Benzema a aussi eu la possibilité de s’exprimer. Ironie du sort, l’ancien Lyonnais a également accordé l’essentiel de ses points à Mbappé. Il y a donc bien une admiration réciproque entre deux des plus grands attaquants français.