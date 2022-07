Pour Deschamps, Le Graët décidera après le Mondial

Pour le moment, confiance en Didier Deschamps. Ce vendredi 8 juillet, le sélectionneur national célèbrera ses 10 ans à la tête de l’équipe de France et il a été évoqué par Noël Le Graët, lors de l'émission Télématin. Sondé sur le thème d'un éventuel futur de Zinedine Zidane à la tête des Bleus, le président de la FFF a valorisé l'option du natif de Bayonne. "Zidane, je le connais bien, mais vous savez mon attachement à Didier Deschamps. Je m’entends parfaitement bien avec Didier. On vit une aventure peu commune, cela fait dix ans qu’on travaille ensemble. Dix ans d’amitié, dix ans de bons résultats", a-t-il rappelé.

Le Graët va rencontrer Deschamps

"#Zidane, je le connais bien, mais vous savez mon attachement à Didier Deschamps. Ce sera décidé après la Coupe du monde" 🇫🇷💬 Noël Le Graët, président de la @FFF, sur le prochain sélectionneur des Bleus. #telematin pic.twitter.com/DyZLDEhvDf

— Telematin (@telematin) July 7, 2022



Qu'en est-il du futur de Deschamps sur le banc alors que son contrat s'achèvera après la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre ? "Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas décider ça comme cela", a jugé le président de la FFF concernant une possible prolongation de contrat. Cela dépendra surtout de l' "envie" du sélectionneur actuel, qui sera reçu par Le Graët dans les prochains jours, du côté de Guingamp. Par ailleurs, le dirigeant a reconnu n'avoir jamais évoqué de façon frontale le thème du banc des Bleus avec Zidane. "Ce n'est pas correct", a-t-il indiqué, précisant qu'une décision sera prise "après" la Coupe du monde concernant l'avenir de Didier Deschamps.