Pavard, ça se tend chez les Bleus

La victoire fait oublier bien des choses. Mais pour Benjamin Pavard, le succès de la France ce dimanche face à l’Espagne,en finale de la Ligue des nations (2-1), n’effacera peut-être pas totalement la scène diffusée en mondiovision, dans laquelle il se fait vertement rabrouer par Paul Pogba. Rappelé à l’ordre pour n’avoir pas apporté le soutien nécessaire à son coéquipier sous pression, le piston tricolore en a pris pour son grade, dans une sorte de remake d’une scène de l’Euro. Si les deux hommes ont pu s’expliquer dans les vestiaires, l’épisode a mis en exergue un soucis que Didier Deschamps devra résoudre.

Comme le relate L’Équipe ce mardi dans ses colonnes, le sélectionneur et son staff soutiennent le défenseur replacé un peu plus haut depuis deux matchs. Le quotidien ajoute que Deschamps "veut donner du temps à Pavard pour s’installer" dans ce nouveau rôle. Chez certains joueurs en revanche, la patience fait déjà défaut sur le sujet et le média confirme que plusieurs Tricolores ne sont "pas convaincus par son potentiel à ce poste" .

Trouver ses marques rapidement

Marqué par cet épisode, Benjamin Pavard n’affichait pas un sourire radieux au moment de la remise des médailles. Si ce genre d’épisode arrive régulièrement au sein d’un groupe, il ne faudra pas que cela se reproduise trop souvent. Pour cela, le joueur du Bayern Munich devra rapidement trouver ses marques dans ce nouveau rôle de piston droit. Il en va peut-être de sa place chez les Bleus.