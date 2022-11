Pas rétabli, Kimpembe remplacé par Disasi

Presnel Kimpembe ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Le défenseur parisien n’était pas totalement remis de sa blessure et après les derniers examens médicaux effectués, il s’est avéré qu’il ne sera pas totalement opérationnel pour le tournoi planétaire. Son forfait a été acté et Didier Deschamps a convoqué Axel Disais pour parer à cette défection.

Kimpembe a préféré jeter l’éponge

Sur les réseaux sociaux, Kimpembe a posté ce lundi un message pour donner des détails concernant son état. Il laisse entendre que la décision émane de lui-même et non du staff médical tricolore. « Ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne veux pas déstabiliser le groupe », a-t-il écrit notamment. Kimpembe avait pourtant participé partiellement dimanche au match du PSG contre Auxerre en championnat (5-0). A la fin de la rencontre, il a même été rassurant concernant son état de santé en déclarant sur Amazon Prime : « Je vais très bien merci. J’ai eu la chance de refaire des minutes. J’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis dans le groupe c’est que tout va bien. Je suis très serein. Si j’ai douté ? Non, j’aime avancer jour après jour. Je donne toujours le maximum. Je suis très content aujourd’hui. Si j’ai 90 minutes dans les jambes ? Ce n’est pas un souci. Tout est dans la tête »

Disasi est convoqué alors qu’il n’a encore jamais évolué en Bleu. L’arrière central de l’AS Monaco rejoint le groupe dès ce lundi à Clairefontaine. Deschamps a préféré miser sur lui plutôt que sur des éléments tels que Benoit Badiashile et Clément Lenglet, pourtant présents au dernier rassemblement. Disasi est le deuxième joueur à rejoindre les Bleus juste avant la « deadline » concernant la validation des listes. Marcus Thuram a aussi été convoqué pour compléter la liste des 26e.