Pas de Mbappé, beaucoup de difficultés ?

L'équipe de France ne peut pas miser sur un exploit de Kylian Mbappé pour venir à bout de la Croatie ce mardi ! Testé positif au Covid-19, le buteur est forfait pour ce remake de la finale de la Coupe du Monde 2018 comptant pour la Ligue des Nations. Un vrai coup dur pour les Bleus. Samedi dernier en Suède, ils avaient été sauvés par une action de classe du natif de Bondy. Face à l'équipe au damier, il faudra trouver un autre moyen pour s'imposer. Mais le vrai défi est ailleurs. Les champions du Monde doivent prouver qu'ils ne sont pas dépendants du rendement de l'attaquant parisien. Un challenge de taille tant le joueur de 21 ans s'est imposé comme un cadre de l'équipe de France depuis sa première sélection en 2017.

Kylian Mbappé, l'homme providentiel du secteur offensif français

Kylian Mbappé a été impliqué sur 24 buts en 34 sélections. Un bilan qui lui a permis de jouer un rôle dans de nombreuses victoires françaises. Mais aussi de débloquer quelques situations bien mal engagées comme samedi dernier en Suède. Dans une équipe qui manque parfois d'imagination face aux blocs bas, les éclairs de génie du Parisien sont bien utiles. Ses exploits ont parfois permis de cacher les limites offensives du collectif français. Le match amical de l'automne 2018 contre l'Islande en avait été le symbole. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, le champion du Monde avait été impliqué sur les deux buts qui ont évité une défaite embarrassante aux hommes de Didier Deschamps. Depuis, il a manqué quatre matchs éliminatoires à l'Euro 2020 sans que son absence ne se fasse trop ressentir : 3 victoires, 1 nul, 9 buts marqués. La preuve qu'il n'est pas le seul atout offensif français. Mais il reste le plus important.

Les Bleus vont devoir être réalistes

Sans son métronome, l'attaque française va devoir trouver son rythme. Mais aussi des espaces. Kylian Mbappé est une menace permanente pour les défenses adverses et cela libère souvent ses coéquipiers. Les seuls mouvements d'Anthony Martial, Antoine Griezmann et Wissam Ben Yedder devront y parvenir ce mardi. Ces trois joueurs qui ont peu ou pas joué depuis plus d'un mois vont aussi devoir retrouver rapidement le chemin du but. Là où l'attaquant du PSG arrive à avoir de la réussite même, les Bleus ont parfois multiplié les occasions sans arriver à concrétiser face à la Turquie ou l'Islande l'an passé. Ce réalisme est nécessaire pour venir à bout des vice-champions du Monde croates. Tout le monde va devoir en faire un peu plus que d'habitude pour compenser l'absence du numéro 10 et c'est bien grâce à des exploits collectifs que l'équipe de France peut espérer continuer son sans-faute en Ligue des Nations.

