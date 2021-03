Pas de JO pour Mbappé ?

Après avoir disputé la Coupe du Monde en 2018 et en attendant l’Euro cette année, Kylian Mbappé se voyait bien jouer une autre compétition avec son pays, à savoir les Jeux Olympiques. Mais, il a abandonné cette ambition. Ou, plus précisément, il l’a repoussée à plus tard.

Partie remise pour 2024

Selon les révélations faites par Le Parisien, l’attaquant vedette du PSG ne renforcera pas la sélection espoirs de Sylvain Ripoll pour les Olympiades de cette année. Le timing étant trop serré, il conçoit qu’il lui sera impossible de se libérer pour cette quinzaine du mois d’aout afin de se rendre au Japon. En revanche, il est désormais déterminé à prendre part aux JO de 2024 prévus à Paris. C’est même l’un des objectifs principaux de sa carrière. Il aura alors 26 ans, mais il sera éligible pour intégrer l’équipe tricolore comme l’un des trois joueurs de plus de 23 ans. Comme le stipule le règlement pour ce tournoi.