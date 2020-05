Explosif et doté d'une qualité de réflexes étonnante sur sa ligne, Walter Benitez est assurément l'un des gardiens les plus performants de Ligue 1 depuis quelques saisons. L'Argentin de 27 ans, très attaché à l'OGC Nice et à la France, envisage de faire une demande pour obtenir un passeport français d'ici un an. Une démarche administrative qui appelle une vraie ambition sportive.



"J'accepterais de porter le maillot de l'équipe de France avec plaisir"

Interrogé sur la possibilité de revêtir le maillot de l'équipe de France, Walter Benitez n'a pas caché ses aspirations. « Ce serait bien ! J'accepterais de porter le maillot de l'équipe de France avec plaisir ! Mais c'est difficile, il y a Lloris et de très bons gardiens en France », a-t-il lancé dans Nice-Matin, avant de déplorer son rapport à l'équipe d'Argentine, où il ne compte aucune sélection. « Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été appelé. On se demande parfois ce que l'on peut faire de plus ».