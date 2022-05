Allan Saint-Maximin est un joueur qui ne se fixe pas de limites. Il l’a prouvé il y a quelques jours en déclarant qu’il voulait marcher sur les traces de Michael Jordan, et il vient de le démontrer de nouveau en révélant qu’il aspire à figurer dans la liste des Bleus pour le prochain Mondial.



Dans un entretien accordé au site Goal, l’ancien Stéphanois a indiqué qu’il croyait dur comme fer en ses chances d’intégrer la sélection tricolore avant le grand rendez-vous de fin d'année. « C'est difficile de ne pas y penser, a-t-il confié à propos de la Coupe du Monde. Ça reste un objectif pour tout Français de représenter son pays, de disputer de grandes compétitions comme celle-là. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, c'était quelque chose d'incroyable. En plus, j'ai tous mes amis qui sont là-bas aussi (…) Après, comme je l'ai dit, dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite. Je vais continuer de travailler en espérant que j'aurai la chance d'être appelé un jour ».

Saint-Maximin attend un appel de Deschamps



Saint-Maximin a avoué ensuite ne pas comprendre pourquoi il n’a toujours pas été appelé en sélection en dépit des performances honorables qu’il aligne avec sa formation de Newcastle. « Si Deschamps ou des membres du staff m’ont contacté ? En toute honnêteté, non, je n'en ai pas encore eu l'occasion (de leur parler) mais j'ai énormément de personnes qui me parlent de l'équipe de France à chaque fois, qui me demandent pourquoi je ne suis pas appelé, qui me parlent de mes performances. Là, par exemple, en Premier League, je suis le joueur (français, ndlr) qui a eu le plus de trophées d'homme du match (5). Si je ne suis pas appelé, c'est qu'il y a des raisons et qu'il faut que je continue de travailler tout simplement ».



En plus d’un avenir en Bleu, Saint-Maximin rêve aussi d’une consécration individuelle. Il réitère le fait qu’il vise le prestigieux Ballon d’Or. « Quand je parle du Ballon d'Or, c'est un rêve. Je pense que n'importe quel joueur rêve de gagner le Ballon d'Or. C'est un rêve de gosse. C'est sûr que je suis très loin à l'heure actuelle du Ballon d'Or. Mais en termes de qualité, je pense que je suis capable d’y arriver», a-t-il conclu.