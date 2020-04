Nenê affirme qu'il aurait pu jouer pour les Bleus

Nenê dévoile qu'il aurait pu jouer le Mondial 2014 avec les Bleus. Laurent Blanc, sélectionneur tricolore entre 2010 et 2012, suivait ses prestations : "Oui, j’ai eu une possibilité avec les Bleus. Mais je n’ai pas trop donné suite car je croyais toujours que la porte allait s’ouvrir avec le Brésil. Laurent Blanc était souvent au Parc, il me suivait. Je le sais. Le staff parisien m’avait demandé si je voulais faire la procédure de naturalisation. Mais j’ai hésité. J’attendais un appel de la Seleçao qui n’est jamais venu. Si j’avais su que c’était cuit avec le Brésil, j’aurais peut-être pu disputer la Coupe du monde 2014 avec la France. C’est dommage. Mais c’est la vie (sourire).", a-t-il indiqué.

Nenê aurait pu jouer (aussi) contre la France

Nenê avait misé sur une convocation du Brésil face à la France en amical en février 2011. Ironie du sort, Mano Menezes n'avait pas fait appel à lui. "Il avait pourtant parlé de moi dans les médias et vanté mon expérience.Quand un sélectionneur parle de toi, tu te dis que tu vas avoir ta chance. (...) Après la génération Ronaldinho et Kaka, et compte tenu de ce que je faisais au PSG, je pensais vraiment être appelé. Je n’ai finalement jamais eu ma chance en sélection."