Michel Platini veut « mener un dernier combat »

Ayant purgé les quatre ans de suspension que lui avait infligé la commission d’éthique de la FIFA, Michel Platini peut de nouveau espérer une fonction dans le football. L’ancien meneur des Bleus n’a pas encore révélé ce qu’il comptait faire et de quelle façon il envisageait rebondir. Mais cela ne saurait tarder parce qu’il a bien l’intention de revenir sur le devant de la scène. C’est ce qu’il a assuré vendredi, lors d’une masterclass au théâtre national de Nice. « Mon avenir ? Je dois mener un dernier combat, a-t-il lâché. Je dois réfléchir où m’engager et le bon moment pour le faire. L’injustice me fait mal. Je me battrai toujours contre. Et je me lancerai dans une dernière aventure en fonction de l’utilité que je peux avoir. Sinon, je me mettrai à la retraite. »

Très actif depuis qu'il est sorti de l'ombre

En attendant d’être définitivement fixé sur ses intentions, l’ex-président de l’UEFA multiplie les sorties médiatiques en ce moment. Récemment, il s’était fait remarquer en évoquant l’un de ses successeurs comme idole du football français, en l’occurrence Kylian Mbappé. « Platoche » a notamment confié qu’il voyait bien l’international tricolore rejoindre la Juventus dans le futur afin d’y remplacer Cristiano Ronaldo.