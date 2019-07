Mbappé pense toujours aux JO

Actuellement en tournée promotionnelle en Chine avec le PSG, Kylian Mbappé a évoqué depuis Shenzhen ses objectifs pour la saison qui s’annonce. Revanchard pour son club, mais toujours aussi ambitieux sur tous les fronts, notamment de l’équipe de France : "Tout est possible pour l'Euro. Après, c'est dans un an. Il faut déjà se qualifier. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent le gagner et je pense qu'on en fait partie", estime-t-il, cité par L’Equipe.

Et lorsque revient l’inévitable sujet du Ballon d’Or, là aussi, les convictions s’expriment avec la même aisance : "C'est un objectif, un rêve, un peu tout ça. Après, il y a les joueurs qui veulent le remporter et ceux qui font tout pour le remporter, qui s'en donnent les moyens. Ce n'est pas un objectif individuel, ça passe par le groupe. C'est le collectif qui va décider si vous êtes l'heureux élu. Bien sûr que le remporter serait énorme, je ne vais pas faire de langue de bois. Mais il y a des étapes à passer, d'autres trophées à aller chercher. La Ligue des champions en club, l'Euro et peut-être les JO avec la sélection..." Une ambition olympique qui revient une nouvelle fois dans la bouche du champion du monde.