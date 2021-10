Mbappé : "Les JO, le Graal absolu"

"Déjà, en 2020, pour les jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied... Quand on voit ce que les équipes de France ont réussi... On gagne en volley, en hand, on est finaliste en basket contre les Etats-Unis. Ils sont partis chercher l'or et ont fait honneur à la France. J'espère vivre ça et faire la même chose en 2024, avec une équipe qui rassemblerait les meilleurs joueurs du moment."