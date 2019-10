Mbappé, Hernandez… Deschamps n’en démord pas

C’est peu dire qu’il y a de la friture sur la ligne entre le Bayern et l’encadrement tricolore ces derniers jours. Blessé selon les Bavarois, Lucas Hernandez n’aurait jamais dû être convoqué en équipe de France aux yeux du directeur sportif munichois Hasan Salihamidzic et de l’entraîneur Niko Kovac, lesquels tirent à boulets rouges sur la FFF depuis jeudi et l’annonce des Bleus appelés à affronter l’Islande et la Turquie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.

"Je comprends leur position, assure ce lundi à Clairefontaine Didier Deschamps. Dès qu’il y a une trêve internationale, il y a des intérêts divergents entre les clubs et les fédérations. Les clubs font tout pour protéger leurs joueurs et c’est normal, mais ils sont bien contents aussi de les voir en équipe nationale car ça leur donne de la valeur. Maintenant, si je peux avoir quelques largesses quand il s’agit de matches amicaux, ce n’est pas le cas aujourd’hui. On a deux matches très importants à préparer, et pas pour demain (les Bleus affronteront les Islandais le 11 octobre, puis les Turcs trois jours plus tard, ndlr). On a le temps de voir comment ça se passe directement avec les joueurs. Leur ressenti est important aussi."

Deschamps : "J'ai eu Kovac au téléphone..."

Victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche contractée lors du derby à Saint-Etienne dimanche soir, le défenseur lyonnais Léo Dubois est d’ores et déjà forfait, remplacé par le latéral d’Everton Djibril Sidibé. Mais pour ce qui est de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, le Parisien en délicatesse lui aussi avec ses ischios, rien n’est pour l’heure tranché. "On va faire le point avec le staff médical, martèle Didier Deschamps. J’ai pu échanger avec Kovac, qui a été sélectionneur lui aussi et qui sait comment ça se passe, mais pas avec Tuchel… Je ne remets pas en question les diagnostics des clubs. Dans l’idéal, on ne prend pas de risques mais je sais les joueurs très attachés aussi à l’équipe de France et je vais tenir compte des avis de chacun. Personnellement, rien ne m’énerve, rien ne m’irrite. Au Bayern, ils disent ce qu’ils veulent, je n’ai aucune pression. Moi, je fais en fonction de mon staff. Des joueurs peuvent arriver et repartir, c’est comme ça que ça marche. Et on doit se projeter au maximum vers les échéances qui s’annoncent. On n’a que cinq rassemblements dans l’année, c’est déjà pas beaucoup…"