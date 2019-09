Mbappé félicite son "frère" Ikoné

Forfait pour France-Albanie, Kylian Mbappé était présent dans les tribunes du Stade de France, samedi soir, et a donc pu assister à la large victoire des Bleus (4-1), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. L’attaquant du PSG en a profité pour féliciter son ami Jonathan Ikoné, buteur quelques minutes après son entrée en jeu (85e), pour sa toute première sélection.

"Mention spéciale à mon frère", a-t-il posté sur Instagram, un message accompagné d’une photo des deux hommes tout sourire, posant dans le vestiaire tricolore. "Il est venu me féliciter en premier, il a commencé à crier devant tout le monde, a confié en zone mixte le Lillois, passé comme "Kyky" par Bondy. Il était content donc ça m’a fait plaisir. Je tiens à le remercier."

Un Dogue aux anges d’avoir ouvert son compteur dès ses grands débuts avec les A. "Franchement, j’avais envie d’hurler mais je suis resté concentré…, a-t-il réagi. Le coach (Didier Deschamps) est venu me voir sur le terrain et m’a félicité. L’équipe a su me mettre à l’aise, que ce soit l’entraîneur, le staff ou les joueurs, et je tiens à remercier tout le monde."