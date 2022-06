Mbappé et Benzema dispensés d'entraînement

Avant la séance de veille de match, le sélectionneur avait indiqué en conférence de presse que Mbappé et Benzema seraient préservés, comme Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Jules Koundé. Mbappé "a un petit souci dû à une contusion (survenue mercredi à l'entraînement, NDLR) qui n'est pas irrémédiable", a indiqué Deschamps. "On verra pour demain (lundi)" mais "il ne participera pas à la séance aujourd'hui", a-t-il poursuivi, sans dire si le joueur était forfait pour la rencontre à Split.

L'attaquant du Paris SG est sorti par précaution vendredi à la mi-temps du match perdu 2-1 contre le Danemark, à Saint-Denis, gêné au genou gauche. Christopher Nkunku l'a remplacé en seconde période. Dimanche dans la touffeur de Split, où le thermomètre avoisinait 33°C, Mbappé s'est contenté de trottiner sur la pelouse du stade Poljud en compagnie de Benzema durant le premier quart d'heure d'entraînement ouvert aux journalistes. De leur côté, Coman, Kanté et Koundé ont pédalé sur un vélo stationnaire.

Le sélectionneur a déjà dû se résoudre samedi au forfait de son défenseur Raphaël Varane, blessé à une cuisse, pour le reste du rassemblement. Le joueur de Liverpool Ibrahima Konaté, appelé en renfort, a participé à l'entraînement dimanche. Après le match en Croatie, les Bleus affrontent l'Autriche le 10 juin à Vienne puis, de nouveau, la Croatie le 13 juin au Stade de France.