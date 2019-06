Mbappé est dans le dur

A grand pouvoir, grandes responsabilités. Ces responsabilités, Kylian Mbappé les a réclamées au Paris Saint-Germain, créant un léger malaise lors des derniers Trophées UNFP. En équipe de France, c’est par ses actes et son niveau de jeu sidérant lors de la Coupe du monde 2018 qu’il se les est octroyées. Il s’agirait désormais de s’en montrer à nouveau digne.

Qu’un attaquant de 20 ans connaisse des jours sans est parfaitement compréhensible. Qu’importe le nombre de matches joués en carrière, un joueur avec seulement trois saisons pleines chez les professionnels ne peut pas être jugé avec autant de sévérité qu’un routard trentenaire de la sélection. Mais Mbappé n’est pas exactement un jeune lambda non plus. Et puisqu’il s’inscrit dans les temps de passage statistiques et le niveau de performance des plus grands footballeurs de l’histoire, le Parisien ne peut pas se permettre de rendre des copies comme celle contre la Turquie, samedi soir.

La cuisante et très logique défaite (2-0) des hommes de Didier Deschamps dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 ne peut évidemment pas lui être entièrement imputée. Aucun des trois attaquants tricolores n’a cadré le moindre tir, une première depuis 10 ans chez les Bleus, et la paire Griezmann-Giroud n’a pas surnagé non plus. Simplement, le style de jeu et le langage corporel de l’ancien Monégasque obligent à une analyse un peu différente de ce qui sera fait autour de ses camarades.

Approche solitaire et suffisance

Replacé à droite après avoir goûté à l’axe, sa position préférentielle, contre la Bolivie, Mbappé a semblé jouer au petit trot à Konya, avec l’orgueilleuse facilité d’un joueur qui se dit qu’il parviendra de toute façon à faire la différence à un moment ou à un autre puisque l’adversaire lui est inférieur. Si cette confiance en lui a permis au joueur du PSG de franchir les étapes à la vitesse de la lumière, l’approche a ses limites.

Contre la Turquie, Mbappé a perdu 22 ballons. Jamais le meilleur buteur de la Ligue 1 n’avait connu un tel déchet sous le maillot frappé du coq. Tourné vers l’initiative solitaire, le n°10 français a fréquemment oublié des partenaires qui semblaient mieux placés. A six reprises (11e, 34e, 35e, 42e, 59e et 61e), ses choix de jeu individualistes se sont soldés par des échecs et il n’a quasiment jamais réussi à vraiment prendre en défaut son adversaire direct, l’arrière gauche du Fenerbahçe Hasan Ali Kaldirim. Sa relation avec Giroud, un point d’appui avec lequel il a prouvé par le passé qu’il pouvait rayonner, a été inexistante. Sa contribution défensive inhérente à un positionnement latéral a été modeste et c’est un euphémisme.

La thèse du coup de fatigue ne tient pas

Si on avait simplement eu l’impression qu’il s’agissait d’un coup de fatigue lié à une saison au long cours et à l’éprouvante répétition de matches à fort enjeu, le constant n’aurait peut-être pas été le même. Sauf que la contre-performance de Mbappé semble davantage due à une volonté de faire la différence par lui-même que par le besoin de souffler. Depuis le sacre en Russie, et au gré de ses quelques suspensions, le buteur francilien n’a participé qu’à 51 rencontres, club et sélection confondus. Ce n’est pas démentiel pour un membre-clé d’une équipe amenée à aller loin dans toutes les compétitions qu’elle dispute.

Ce revers et la perte de la première place du groupe H ont clairement agacé Didier Deschamps, qui a estimé ne rien pouvoir retenir de positif de cette soirée. Le sélectionneur des Bleus incluait forcément la prestation décevante de la pépite qu’il a lancée sur la scène internationale en mars 2017. Le onze de départ qu'il alignera pour affronter la modeste formation d’Andorre, mardi, le confirmera peut-être. Jusqu’ici, Mbappé a disputé l’intégralité des trois rencontres des éliminatoires et n’a pas goûté au banc depuis la Coupe du monde…