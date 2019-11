Mbappé "à 100%" avec les Bleus ?

Bonne nouvelle pour Kylian Mbappé. Absent en septembre puis en octobre, en raison d'une blessure à la cuisse gauche, l'attaquant du PSG devrait bien être opérationnel pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France, contre la Moldavie et l'Albanie. Forfait à Brest (1-2) samedi en raison d'une gêne aux adducteurs de la cuisse droite, Mbappé "ne ressent plus aucune douleur et se sent à 100%", indique ce lundi L'Equipe.

La tendance est également positive pour Benjamin Mendy, qui n'a pas joué dimanche à Liverpool en raison d'une fatigue musculaire. Plus d'inquiétude en revanche pour Blaise Matuidi (côtes) et Tanguy Ndombele (adducteurs), sortis sur blessure ce week-end. Le rassemblement des Bleus débute ce lundi à Clairefontaine.