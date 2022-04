Mauvais coup pour les Bleus ?

Le nombre de place reste limité en équipe de France, même pour ceux qui ont lentement mais sûrement gravi tous les échelons. C'est par exemple le cas de Boubacar Kamara. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille est ainsi des U17 tricolores jusqu'aux Espoirs, mais n'a pour l'heure jamais été appelé par Didier Deschamps pour intégrer l'équipe première. Et à quelques mois de la Coupe du monde, Camara est en grande réflexion. Il a été contacté par le Sénégal.

Comme l'indique L’Équipe ce mercredi, Aliou Cissé a personnellement engagé les tractations avec le joueur de vingt-deux ans. Le quotidien sportif indique qu'une partie de l'entourage du Marseillais n'est pas très chaud sur ce possible choix du Sénégal, mais Boubacar Kamara l'est beaucoup plus. Charmé par les mots du sélectionneur des Lions de la Teranga qui lui aurait assuré "qu'il ne serait pas un joueur lambada", le joueur aurait été "convaincu par cet échange".

La tentation du Mondial

Le média ajoute que le Mondial 2022 au Qatar est une grande tentation pour un Kamara qui semble plus décidé que jamais à le disputer avec le maillot sénégalais sur le dos. La certitude de le voir bientôt évoluer aux côtés de Sadio Mané et des vainqueurs de la dernière Coupe d'Afrique des nations est claire. Ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle du joueur.