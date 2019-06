Matuidi: "J'ai su me rendre indispensable"

Alors qu’il vient tout juste d'atteindre la barre des 80 sélections en équipe de France (9 buts), Blaise Matuidi est revenu sur son histoire avec les Bleus au cours d’un entretien accordé au journal L’Equipe.

"Quatre-vingts sélections, ça fait beaucoup, quand même, non ? (Il sourit). Je suis content d'avoir vécu autant d'années en Bleus. Ce n'est pas toujours évident, il y a une grosse concurrence, qui se renouvelle régulièrement. Avoir pu être là tout au long de ces années, avoir honoré la confiance des deux coaches que j'ai eus, c'est une fierté. Après, le plus dur, c'est d'y rester. La barre des 100 ? J'en ai parlé avec des amis. Ça va être dur (il rigole). Ça peut tomber en finale de l'Euro 2020 si je joue tous les matches d'ici là. On a compté avec les possibles amicaux qu'il y aurait avant (…) On peut dire, sans prétention, que j'ai su me rendre indispensable, oui. Mais c'est le travail. J'ai bossé, je me suis accroché. J'avais besoin de ça, de me sentir en danger. J'en ai toujours besoin. Ça fait partie de moi de pousser mes limites. Aujourd'hui, je suis heureux. Quand j'ai commencé à Troyes, pour être honnête, si on m'avait dit que j'atteindrais les quatre-vingts sélections, une Coupe du monde, une finale d'Euro et que je jouerais dans les grands clubs européens, j'aurais signé tout de suite", a ainsi confessé l’ancien Parisien.