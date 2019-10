Repositionné à la récupération face à la Turquie (1-1), lundi soir, et ce après avoir occupé le couloir gauche en Islande, Blaise Matuidi a disputé son 84e match en équipe de France.Cette 84e sélection lui permet de devenir le 13e joueur français le plus capé, à hauteur de William Gallas.Le Top 10 est encore à bonne distance puisque Olivier Giroud, 10e joueur le plus capé, en est à 95.