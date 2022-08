Macron veut « conjurer le passé »



🔴 Un match de foot entre la France et l’Algérie? « Je pense que ce serait une bonne chose pour conjurer le passé » déclare Emmanuel Macron à Alger. En 2001 la pelouse du stade de France avait été envahie. pic.twitter.com/lpoUf5bk28

— Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) August 26, 2022

Évoquée avec insistance depuis plusieurs années mais jamais organisée, la rencontre entre la France et l’Algérie va peut-être enfin pouvoir avoir lieu dans un futur proche. Les fédérations respectives des deux pays n’ont pu s’entendre sur les conditions d’un duel amical,Ce vendredi, et alors qu’il était en visite à Alger, Emmanuel Macron, le président français, a donné sa bénédiction pour un tel évènement« Ça serait une belle chose pour conjurer le passé », a-t-il indiqué, faisant notamment allusion certainement au match de 2001 au Stade de France et qui s’était terminé d’une bien triste manière. La partie n’avait, pour rappel, pas pu aller à son terme suite à un envahissement des terrains. La Marseillaise avait aussi été sifflée dans l'enceinte dionysienne, provoquant une sérieuse controverse.Macron, qui a rencontré son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune,« La culture et le sport sont des terrains où nous devons être ensemble. Parfois, on peut s’affronter mais amicalement », a-t-il souligné. Des paroles sages qui déblayent donc le terrain en vue d’une possible opposition entre les Bleus et les Fennecs.