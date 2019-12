Marcus Thuram (Mönchenglabach) se prend à rêver des Bleus

Dans un entretien accordé à l'AFP, Marcus Thuram, actuellement en réussite du côté de Gladbach en Bundesliga, a notamment expliqué pourquoi il avait opté pour le club allemand alors qu'il avait des touches avec l'OM : « J'ai senti que c'était le club qui me voulait et qui me connaissait le mieux. Ils m'ont expliqué qu'ils m'avaient suivi depuis un certain temps, qu'ils avaient vu beaucoup de mes matches. Et, en fait, ça rassure d'aller dans un club qui vous connaît ».

Les Bleus, un aboutissement pour Thuram

Son équipe s'apprête à défier le Bayern Munich pour le choc allemand du weekend. Le fils de Lilian Thuram se rêve en Bleu : « L'équipe de France pour tout joueur français, c'est un rêve et un aboutissement. Ce n'est pas jouer contre l’Allemagne qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver c'est de jouer avec l'équipe de France. Après contre n'importe quelle équipe ça me fait rêver, Allemagne, Andorre, Chypre.. », confie-t-il.