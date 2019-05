Mandanda, adieu les Bleus ?

Pour Steve Mandanda notamment, la saison post-Coupe du monde a été très compliquée. Elle s'achèvera pour lui vendredi prochain, à l'occasion de la 38e et dernière journée du championnat de France, par la réception de Montpellier au Vélodrome avec l'OM. Ensuite, le vétéran pourrait être amené à profiter de ses vacances, car sa convocation pour les échéances du mois de juin en équipe de France n'apparaît pas du tout assurée. D'un point de vue purement sportif, cette mise à l'écart apparaîtrait assez logique, même si la hiérarchie à ce poste spécifique n'est que rarement bousculée. Mais d'une part Steve Mandanda a trop souvent été médiocre au cours des derniers mois, et d'autre part, derrière, les prétendants se font de plus en plus pressants.

Alphonse Areola, sans être transcendant, pourrait donc être amené à devenir la nouvelle doublure de Hugo Lloris, à l'heure d'affronter la Bolivie à Nantes en amical le 2 juin, avant d'enchaîner par les éliminatoires de l'Euro 2020 et des déplacements en Turquie (8 juin) et en Andorre (11 juin). Le Montpelliérain Benjamin Lecomte, jusqu'alors numéro 4 dans la hiérarchie, prendrait donc la succession du Parisien en qualité de numéro 3. A moins que le Lillois Mike Maignan ne fasse lui aussi son entrée dans la cour des grands, puisque l'intéressé a été supervisé par Franck Raviot, coach des gardiens chez les Bleus, au cours du week-end écoulé, avec à la clef un festival du Losc face à Angers (5-0).

Sur l'ensemble de la saison, le Marseillais ne peut clairement par rivaliser avec ces rivaux en termes de performances. Son vécu chez les Bleus (28 capes) lui permettra-t-il de se protéger encore un peu d'une retraite internationale ? Peut-être, d'autant que Lloris participe à la finale de la Ligue des champions le 1er juin, soit à la veille du duel contre les Boliviens à la Beaujoire. Les Tricolores pourraient donc se présenter avec quatre gardiens, et Mandanda serait alors convoqué. Toutefois, Didier Deschamps l'a dit et répété au cours des dernières mois, les passe-droits pour les champions du monde n'ont pas lieu d'être. "Ils ont un vécu commun, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont des garanties", avait encore réaffirmé le sélectionneur en mars dernier. Le dernier rempart de l'OM va-t-il en faire l'amère expérience ?