L’ancien arrière de Manchester United, Jaap Stam, a critiqué Raphaël Varane pour sa réaction après sa blessure lors du match nul contre Chelsea. L'ancien Lensois était ému en quittant le terrain et a eu du mal à retenir ses larmes, vu que ses chances de participer à la Coupe du Monde de novembre s’en sont retrouvées réduites. Une réaction naturelle. Pourtant, Stam ne comprend pas pourquoi Varane était bouleversé.

Varane montré du doigt : « Mais pourquoi est-il si émotif ? »

"Il était très ému", a déclaré le Néerlandais à Optus Sport. "Le jeu s'est poursuivi quand il est tombé et qu'il est resté allongé sur le terrain en gros et après, quand il s'est relevé, il était ému. Il semblait qu'il avait un problème avec son ischio-jambier ou autre, mais nous ne savons pas encore. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet, il pense probablement qu'il est forfait pour la Coupe du Monde, mais je ne peux pas comprendre qu'il soit si émotif sur le terrain, pour être honnête".



L’ancien roc néerlandais juge que le Français n’a pas à se mettre dans tous ses états pour une « simple » blessure. "Ce n'est pas seulement le point de vue d'un arrière central, vous essayez de vous imaginer dans la situation et pourquoi il est si émotif et pourquoi il agit comme ça. Il y a d'autres choses qui sont pires que ça, c'est ce que je pense."