Raphaël Varane va être privé de compétition pendant plusieurs semaines suite à la blessure qu’il a contractée avec l’équipe de France, dimanche dernier en finale de la Ligue des Nations. La nouvelle a été communiquée par Manchester United suite aux examens médicaux passés par l’international tricolore à son retour en Angleterre : « Raphael Varane s'est blessé à l'aine lors de la finale de l'UEFA Nations League et a commencé sa rééducation au club. Il sera absent pendant quelques semaines ».

