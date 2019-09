Losc: Ikoné a bluffé Galtier

Présent en conférence de presse à la veille de la réception d’Angers, Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions sur Jonathan Ikoné, qui a marqué les esprits pour son baptême en équipe de France.

Buteur dès sa première sélection face à l’Albanie (4-1) puis titularisé contre Andorre (3-0), l’ancien Parisien a été l’un des Tricolores les plus en vue. Une performance saluée par l’entraîneur nordiste. "J’ai été surpris mais très heureux de la convocation de Jonathan Ikoné, on ne s’y attendait pas. Ensuite, le fait de rentrer, de marquer et d’être titulaire sur le deuxième match est un signe fort, quels que soient les adversaires. C’est la preuve qu’il a dû envoyer des signaux très positifs au sélectionneur", a-t-il ainsi expliqué..