Lloris: "On doit tous se sentir responsables"

Seul joueur français à avoir été au niveau samedi soir, lors de la défaite concédée par les Bleus en Turquie (2-0) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, Hugo Lloris ne s’attendait vraiment pas à une prestation aussi poussive de la part de l’équipe de France. "On est tous un peu surpris par cette performance collective", admet ainsi le gardien de but et capitaine tricolore, cité par RMC Sport.

"On est tombés sur une équipe turque très disciplinée, qui était performante, réaliste. Et de notre côté, en témoigne cette statistique de ne pas avoir tiré une fois au but, c'est difficile de prétendre à gagner des matches si on ne cherche pas à se créer des occasions et à tirer, ajoute-t-il. On n'a pas d'excuse, il n'y a pas à accabler un joueur plus qu'un autre, on doit tous se sentir responsables de cette défaite."