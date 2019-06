Lloris de retour, Lecomte quitte le groupe

Quarante-huit heures après avoir échoué en finale de la Ligue des champions, les Spurs Moussa Sissoko et Hugo Lloris ont rejoint ce lundi soir le groupe de l'équipe de France, au lendemain d'un succès (2-0) en amical contre la Bolivie, et avant les deux rencontres en Turquie (8 juin) et en Andorre (11 juin) comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020.

Avec le retour du capitaine, les Bleus comptaient donc quatre gardiens de but avec Mike Maignan, Alphonse Areola et Benjamin Lecomte, et c'est le Montpelliérain qui a été invité à faire ses bagages pour partir en vacances.