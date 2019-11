Lloris avec les Bleus pour la Moldavie

Hugo Lloris sera au Stade de France la semaine prochaine pour le match des Bleus face à la Moldavie (neuvième et avant-dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020, groupe H). Didier Deschamps l'a annoncé jeudi en conférence de presse: "J'ai pu le croiser, je ne vais pas vous dire où, c'était plus ou moins prévu... On a discuté, on a échangé. Il sera là jeudi, avec nous, vous le verrez. C'est important d'avoir notre capitaine au Stade de France." Le sélectionneur a également confirmé que son opération avait été décidée afin de ne pas risquer d'attendre "trois ou quatre mois pour finalement se rendre compte qu'il faut une intervention".