Lizarazu pointe l'absence de Varane

L’équipe de France est passée à côté de son sujet dimanche soir à Copenhague, concédant notamment son troisième revers de l’année civile. Face aux Danois, elle s’est inclinée 2-0 et pour Didier Deschamps c’est principalement à cause du manque d'impact de la part de ses troupes.



Un avis du sélectionneur que partagent la plupart des observateurs. Bixente Lizarazu, son ex-coéquipier chez les Bleus et qui analyse les matches de la sélection pour TF1, n’a pas dit autre chose lorsqu’il a disséqué ce revers. Mais, pour lui, l’accroc s’explique aussi par l’absence d’un joueur en particulier. « La présence de Raphaël Varane est indispensable, car elle rassure ses jeunes coéquipiers, a-t-il relevé. Les trois jeunes derrière, ce n'était pas évident de trouver les repères et la gestion émotionnelle face à une équipe qui a poussé ».



De manière générale, l’ancien latéral ne se montre pas très inquiet en vue de la Coupe du Monde, à condition que l’infirmerie tricolore désemplisse d’ici là. « J’ai été surpris par la qualité de jeu des Danois, ils se sont bien battus tous les ballons. Ils ont mis un pressing agressif et constant. On n'a existé que 20 minutes. C’est trop peu pour revenir avec la victoire. On attend que nos meilleurs joueurs reviennent. En espérant ça sera mieux au Mondial. Il va falloir bien réfléchir sur les enseignements des deux matches de ce rassemblement », a-t-il ajouté.