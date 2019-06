Lizarazu met en garde les Bleus 

Défaite en Turquie lors de la 3e journée des qualifications pour l'Euro 2020 (2-0), l'équipe de France se doit de réagir, ce mardi en Andorre, pour oublier ce résultat fâcheux. Un message que Bixente Lizarazu a voulu faire passer dans les colonnes de L'Equipe, estimant que le statut de champion du monde n'était pas à prendre à la légère.

"Un titre de champion du monde ne protège de rien, ce n’est pas un abonnement à vie. Si on ne met pas le minimum syndical en termes de concentration, d’engagement et de maîtrise technique, c’est terminé. Ce statut oblige à la constance et à l’excellence. Il n’accepte pas le relâchement parce que l’adversaire, quel qu’il soit, est à fond, parce qu’il veut battre le champion. La réponse obtenue en Andorre est importante", a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich, qui connaît parfaitement cette situation, lui qui a été sur le toit du monde en 1998 après le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde.