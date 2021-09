L’équipe de France est actuellement sur un chemin de croix, avec une série de cinq matches consécutifs sans la moindre victoire. Les Bleus ne sont plus aussi performants qu’avant et parmi les joueurs qui symbolisent ce recul c’est Paul Pogba. Ce dernier ne brille que lors des grandes compétitions et a du mal à afficher son meilleur niveau sur la durée.

« A cause de Pogba, l’équipe souffre »

« La Pioche » n’arrive donc pas à tenir son rang et à en croire Bixente Lizarazu, ex-international et qui reste un observateur de l’équipe tricolore, c’est dû à son positionnement sur le terrain. « Il y a un milieu de terrain qui protège moins bien sa défense avec un Paul Pogba davantage aspiré par l’attaque qu’en 2018. Dès lors, l’équipe n’a plus le même équilibre et sa défense souffre », a indiqué le champion du monde 1998 dans sa chronique pour l’équipe.



Lizarazu, qui avait déjà identifié le mal dont souffrait Griezmann, est inquiet pour sa sélection. Et il l’est particulièrement à cause du manque d’équilibre au sein de l’équipe. « Sur le plan offensif, on sait que l’addition de talents offensifs ne suffit pas. Celui de Benzema, Griezmann et Mbappé est indiscutable mais les grands joueurs ont aussi besoin d’évoluer ensemble pour acquérir des automatismes, pour comprendre le jeu de l’autre. Ils doivent largement mieux faire ensemble », a-t-il ajouté. L’analyse est sensée et le message est clair. Reste à savoir si les joueurs ont aussi bien saisi les lacunes à corriger. Premier élément de réponse ce soir contre la Finlande.