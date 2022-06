Ligue des Nations : Quels jeunes Bleus ont marqué des points ?

"On n'a pas le choix et c'est important que je puisse voir les joueurs en situation", a résumé le sélectionneur en Autriche (1-1). "Il faut passer par là, connaître la difficulté" afin d'emmagasiner "de la confiance et de l'expérience" en vue de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre - 18 décembre), a complété le capitaine Hugo Lloris.

Défense: Konaté persévérant, Saliba perfectible



Le patron des Bleus, sans Lucas Hernandez (douleurs musculaires), Raphaël Varane (forfait) ni Presnel Kimpembe (ménagé), a installé une charnière centrale inédite et très peu capée à Vienne. A 23 ans, Ibrahima Konaté a vécu une première contrastée : plutôt passif sur le but autrichien, le joueur de Liverpool a manqué plusieurs relances mais a persévéré jusqu'à se montrer décisif dans l'action de l'égalisation. "Ca fait partie du football de prendre des risques, sinon qui va en prendre à notre place ? C'est ce qui fait la différence des fois", a résumé l'ancien de Leipzig, "fier d'en avoir pris" malgré quelques "ratés".

A ses côtés, William Saliba (21 ans) a enchaîné une seconde titularisation d'affilée et une troisième apparition consécutive, après avoir remplacé Varane, sorti blessé, contre le Danemark (défaite 2-1). "Je sais qu'après mon entrée contre le Danemark, j'ai coûté un but", n'a pas caché vendredi le défenseur d'Arsenal prêté cette saison à l'OM, coupable d'un marquage encore défaillant devant le buteur autrichien Weimann. Mais "je me sens de mieux en mieux" et, avec les autres jeunes, "plus on joue ensemble et plus on progresse dans les automatismes".

Milieu: un incontournable, deux prétendants



Face aux blessures à répétition des deux titulaires du secteur, Paul Pogba (absent du rassemblement) et N'Golo Kanté (forfait depuis deux matches), les remplaçants du milieu ont eu des minutes pour s'exprimer. A 22 ans, Aurélien Tchouaméni s'impose comme le "supersub" de l'entrejeu, avec une "maturité" appréciée par le sélectionneur, qui l'a titularisé pour les trois matches disputés jusqu'ici en juin. Personne, à ce poste, ne compte plus de titularisations cette saison en Bleu que le joueur annoncé au Real Madrid (7), pas même Pogba ni Kanté. Dans la rotation, Mattéo Guendouzi (23 ans) n'a manqué aucun rassemblement cette saison mais n'a joué que cinq matches, dont un seul comme titulaire, en Croatie lundi (1-1).

Son ex-partenaire de Marseille, Boubacar Kamara (22 ans), a connu une première titularisation prometteuse vendredi à Vienne, avec de précieux ballons récupérés. "Je ne me suis pas posé de questions", a-t-il convenu, Deschamps soulignant de son côté le "volume" de jeu proposé par le nouveau milieu d'Aston Villa. Mais pour voir Doha, il devra encore élever le curseur et espérer que d'anciens habitués (Tolisso, Lemar) ne retrouvent pas la forme.

Attaque: Nkunku s'impose, Diaby maladroit



Christopher Nkunku (24 ans) a-t-il définitivement gagné sa place pour le Mondial ? L'attaquant de Leipzig a été précieux en juin : il est le seul, parmi les jeunes, à avoir su se montrer déterminant avec deux passes décisives, pour Karim Benzema face au Danemark puis Kylian Mbappé en Autriche. Arrivé en mars, l'ancien Parisien, sacré meilleur joueur de Bundesliga cette saison, s'intègre parfaitement dans la liste de Deschamps: il peut évoluer comme deuxième attaquant, voire sur un côté, et offre surtout une alternative au même poste qu'Antoine Griezmann, aux abonnés absents en juin.

A 22 ans, Moussa Diaby a su garder sa place dans la liste tout au long de la saison, mais ses huit sélections (dont trois titularisations) sont restées assez sobres, avec des différences faites en profondeur ou dans le couloir droit, mais du déchet dans le dernier geste, comme vendredi. Le joueur du Bayer Leverkusen reste sous la menace d'Ousmane Dembélé, le dribbleur du Barça sacré avec les Bleus en 2018, pour la future liste des 23 mondialistes.