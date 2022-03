Ligue des nations : Les Bleus joueront au Stade de France

𝙐𝙀𝙁𝘼 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯

La billetterie pour les 3️⃣ matchs des Bleus au Stade de France est ouverte !



03/06/22 : 🇩🇰

13/06/22 : 🇭🇷

22/09/22 : 🇦🇹 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tYEbUfKf2P



. Alors que les prochaines rencontres amicales des Bleus de Didier Deschamps auront lieu à Marseille (contre la Côte d'Ivoire le 25 mars) puis à Lille (face à l'Afrique du Sud le 29), la Fédération française de football a annoncé ce vendredi que la sélection tricolore "disputera ses trois matches à domicile de la Ligue des Nations UEFA au Stade de France". Ces oppositions s'inscrivent dans le cadre la phase de groupes de la Ligue des Nations 2022-2023. L’équipe de France est tenante du titre de la compétition, après avoir su disposer de l'Espagne, le 10 octobre dernier à San Siro (1-2).. C’est la première fois depuis novembre 2019 et une opposition contre la Moldavie (2-1), que le Stade de France pourrait accueillir du public en grand nombre pour un match des Bleus. La pandémie ayant eu un impact, la sélection tricolore avait dû recevoir ses adversaires à huis-clos, et au mieux sous la contrainte d’une jauge limitée à 5 000 spectateurs.Jonathan Clauss, le défenseur du RC Lens, et Christopher Nkunku, l'attaquant du RB Leipzig, ont été appelés pour la première fois. Toutefois, Benjamin Pavard demeure incertain, lui qui a été testé positif au Covid-19 quelques heures après la liste, comme annoncé par son club, le Bayern Munich.