Ligue des nations : Le calendrier des Bleus dévoilé

On connaît le calendrier des Bleus en Nations League ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



4️⃣ matchs en juin 2022

2️⃣ matchs en septembre 2022 pic.twitter.com/mfYUJHzxIw

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 17, 2021

Le calendrier des Bleus en Ligue des nations :











Jeudi, le tirage au sort de la prochaine Ligue des nations a été plutôt clément avec l'équipe de France. Tenante du titre après sa victoire face à l'Espagne le 10 octobre dernier à San Siro (1-2), la formation entraînée par Didier Deschamps devra composer avec les présences du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche dans le groupe 1 de la Ligue A lors de l'édition 2022-2023 de la compétition, qui débutera en juin 2022 concernant la phase de poules., a expliqué le sélectionneur national dans une vidéo publiée par la FFF, suite au tirage.C'est désormais chose faite car l'UEFA a officialisé le calendrier ce vendredi.Suivront ensuite 3 matchs en 7 jours pour les Bleus, face à la Croatie (le 6), l'Autriche (le 10) et de nouveau contre les finalistes de la Coupe du monde 2018, le 13 juin. Fin septembre, viendra le temps de conclure la phase de poules de la Ligue des nations 2022-2023, avec la réception de l'Autriche, le 22, puis un déplacement au Danemark, le 25.3 juin: France-Danemark6 juin: Croatie-France10 juin: Autriche-France13 juin: France-Croatie22 septembre: France-Autriche25 septembre: Danemark-FranceLe Final 4 de la Ligue des nations aura lieu en juin 2023, 7 mois après la Coupe du monde au Qatar. Une Coupe du monde dont l'objectif a été fixé par Didier Deschamps, dans les colonnes de L'Equipe :Mais on se doit d'avoir cette ambition, même s'il n'y a aucune garantie."