Le défenseur Jules Koundé est sorti sur blessure à la 22e minute de la rencontre de Ligue des nations entre la France et l'Autriche, jeudi à Saint-Denis, une complication supplémentaire pour le sélectionneur Didier Deschamps déjà privé de nombreux joueurs.

Le joueur du FC Barcelone s'est assis sur la pelouse du Stade de France et a enlevé ses protège-tibias avant que les soigneurs n'entrent sur le terrain. Le médecin des Bleus, Franck Le Gall, l'a aidé à se relever et le changement a été acté. William Saliba est entré à la place de Koundé à la 23e, alors que le score était de 0-0.

Le gardien des Bleus Mike Maignan, touché à un mollet face à l'Autriche, a été remplacé à la mi-temps par Alphonse Areola.

L'équipe de France est touchée par une vague de blessures pour ce premier rassemblement de la saison, le dernier avant la Coupe du monde en novembre au Qatar. Le gardien et capitaine Hugo Lloris manque à l'appel, comme Presnel Kimpembe, les frères Theo et Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema.