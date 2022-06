Ligue des Nations : Benzema et 4 autres Bleus ménagés

En fin d'après-midi, Theo Hernandez, William Saliba et Moussa Diaby sont restés sur le bord du terrain, se contentant notamment de pédaler sur un vélo statitionnaire. Ibrahima Konaté, Boubacar Kamara et Benzema ont simplement couru lors du quart d'heure ouvert à la presse, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au total, seuls treize joueurs de champ ont participé à l'entraînement collectif sous la supervision de Deschamps, privé par ailleurs de N'Golo Kanté et Lucas Hernandez. Le milieu de Chelsea, blessé à un genou, a quitté le groupe samedi comme le défenseur du Bayern Munich, dont la compagne était sur le point d'accoucher, selon la Fédération.

Sorti la semaine passée contre le Danemark (défaite 2-1), en raison d'une douleur au genou gauche, Mbappé a participé sans gêne apparente à la séance de dimanche, deux jours après son entrée en jeu décisive vendredi en Autriche (1-1). "Kylian n'est pas à 100 %" de ses capacités physiques mais "c'est le dernier match. Il faut faire en sorte de regrouper toutes nos forces pour bien terminer ce stage pour gagner avec Kylian et ceux qui pourront commencer", a indiqué Deschamps en conférence de presse.